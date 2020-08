Regionali, ex sindaci e consiglieri per Caldoro presidente Udc: spunta Tonia Ruggiero (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tanti ex sindaci ed ex consiglieri Regionali nella lista Caldoro presidente Udc. “Ho verificato personalmente che fossero candidate persone che non avevano avuto mai problemi con la giustizia” ha detto l’ex senatore Ciro Falanga che stamattina ha consegnato la lista al Tribunale di Napoli. Nessun capolista, in campo l’ex consigliere regionale di Fi AnTonia Ruggiero, l’ex senatore Nunzio Testa, Gennaro Cinque ex sindaco di Vico Equense, Angelo Marino già consigliere regionale, l’ex sindaco di Pozzuoli Pasquale Giacobbe, Giuliano Guarino già consigliere provinciale e presidente del Consiglio comunale di Giugliano. Per la società civile l’avvocato ... Leggi su anteprima24

Affaritaliani : Regionali Puglia, le liste con più donne e con più sindaci - zazoomblog : Regionali ecco la lista della Lega: ex sindaci e Questori. Tutti i nomi - #Regionali #lista #della #Lega: - NetracerRob : @micillom5s @LelloEsposito5 @Mov5Stelle Quando la Iotti diceva queste cose, non c'erano l'elezione diretta di sinda… - bonzanto : RT @mariamacina: “Ci sono sindaci, consiglieri regionali e deputati del PD che scrivono ogni giorno tutti i santi giorni su tutto e di più.… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali sindaci «Lettera pro-migranti di alcuni sindaci Fvg non è rappresentativa dell'opinione dei cittadini regionali» triestecafe.it Regionali 2020, FI con Claudio Scajola e Liguria popolare. Ecco i nomi dei candidati

La lista nasce dall’aggregazione di Forza Italia, Liguria Popolare e l’associazione Polis del sindaco di Imperia Claudio Scajola ... è la vera novità politica di queste elezioni regionali. Con i ...

Diritti al Futuro: "La Legge Regionale sulla partecipazione rafforza i Centri Civici"

Le regioni italiane che fino ad oggi hanno approvato una legge ... verranno proposti ai vari candidati sindaci. Il clima generato da questi incontri è stato molto costruttivo, cordiale ed attento a ...

La lista nasce dall’aggregazione di Forza Italia, Liguria Popolare e l’associazione Polis del sindaco di Imperia Claudio Scajola ... è la vera novità politica di queste elezioni regionali. Con i ...Le regioni italiane che fino ad oggi hanno approvato una legge ... verranno proposti ai vari candidati sindaci. Il clima generato da questi incontri è stato molto costruttivo, cordiale ed attento a ...