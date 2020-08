Regionali, ecco la lista della Lega: ex sindaci e Questori. Tutti i nomi (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stata depositata questa mattina la lista della Lega a Napoli. Simona Sapignoli sarà capolista. Tra i nomi l’Questore di Salerno Pasquale Errico. Confermi i nomi di Rosa Capuozzo, ex sindaco di Quarto del M5S e Francesco Pinto, ex sindaco di Pollena Trocchia. Di seguito Tutti i nomi: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

La guida al voto del 20 e 21 settembre: aperte le urne per il rinnovo degli organi di 12 Comuni della Regione UDINE. Elezioni amministrative 2020: si apriranno il 20 e 21 settembre le urne per il rinn ...Relativamente ai dati ospedalieri in crescita i pazienti ricoverati con sintomi (843 vs 801) e quelli in terapia intensiva (58 vs 49) UDINE. Continua a salire la curva dei contagi in Italia: rispetto ...