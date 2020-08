Regionali, colpo di scena: Nappi si candida presidente (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Spunta un altro candidato alla presidenza della Regione Campania. Si tratta di Gabriele Nappi che presenta la sua candidatura a sorpresa con una lista chiamata “Naturalismo“. Originario di Nola, Nappi è stato consigliere provinciale dell’Unione dei democratici cristiani e Democratici di Centro. In un primo momento avrebbe dovuto sostenere il candidato presidente Sergio Angrisano del Terzo Polo. Salgono così a otto i candidati presidente alla Regione Campania. Gabriele NappiL'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ilgiornalelocal : Regionali 2020, il colpo di scena finale Arvonio escluso da lista Verdi: 'Abbiamo fatto troppo rumore'… - gabri_colax : @fasis63 @pbecchi Sì lui, il 60% dei parlamentari, il 90% delle maggioranze e miniranze consigliari locali, regiona… - zazoomblog : Regionali colpo di scena: big scende in campo con Terra - #Regionali #colpo #scena: #scende -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali colpo Regionali, colpo di scena: big scende in campo con Terra anteprima24.it Mali, si celebra in piazza il colpo di Stato

Arrestato, tramite colpo di Stato, il presidente Ibrahim Boubacar Keita ed il premier Boubou Cisse. Sono migliaia i cittadini del Mali scesi in piazza a festeggiare la fine del governo di Ibrahim Boub ...

Elezioni regionali, in Veneto è derby Salvini-Zaia: simbolo senza nome

Assessori con la Lega si salva solo Bottacin. Paolin deposita le liste in corte d’appello a Venezia «Nessun diktat del segretario, pieno accordo sui nomi» PADOVA. Il derby Zaia-Salvini nella Lega iniz ...

Arrestato, tramite colpo di Stato, il presidente Ibrahim Boubacar Keita ed il premier Boubou Cisse. Sono migliaia i cittadini del Mali scesi in piazza a festeggiare la fine del governo di Ibrahim Boub ...Assessori con la Lega si salva solo Bottacin. Paolin deposita le liste in corte d’appello a Venezia «Nessun diktat del segretario, pieno accordo sui nomi» PADOVA. Il derby Zaia-Salvini nella Lega iniz ...