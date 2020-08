Regionali, Caserta: depositata lista di Italia Viva (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I coordinatori provinciali Giuseppe Altieri e Carmen De Rosa, accompagnati da Nicola Caputo e dalla squadra degli otto candidati, hanno ufficialmente presentato la lista Italia Viva Caserta per le prossime elezioni Regionali. Una donna guiderà la compagine renziana, si tratta della preside Bernarda De Girolamo, a seguire, Pasquale Antonucci, Filippo Fecondo, Luigia Martino, Vincenzo Santangelo,Pietro Smarrazzo, Adriano Telese e Raffaella Zagaria. “Si tratta delle migliori energie del territorio. Uomini e donne, che rappresentano, nei rispettivi ambiti, l’eccellenza della nostra provincia – spiegano i due coordinatori – Ora non ci resta che partire con la campagna elettorale che, siamo sicuri, sarà un ... Leggi su anteprima24

