Regionali, Campania, animalisti in campo per De Luca (Di sabato 22 agosto 2020) Alberto Montoro, segretario nazionale del partito animalista, e’ candidato al Consiglio regionale della Campania per la lista Davvero sostenibilita’ e diritti – partito animalista nello schieramento del centro sinistra. In corsa per un seggio al Consiglio regionale anche Stefano Buono e Franco Chirico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fordeborah5 : RT @NotizieOra: #Elezioni Regionali 2020: i candidati delle sette Regioni chiamate al voto - severino_nappi : Vglio che la #Campania torni grande. E per farlo dobbiamo strapparla alla gestione di @VincenzoDeLuca. Ringrazio il… - severino_nappi : Ho scelto di scendere in campo con il numero 17, perché è quello che volle anche il capitano del Napoli tornato gra… - wam_the : Regionali Campania: Petitto c’è. In corsa con Davvero e gli animalisti - ONDANEWSweb : Elezioni Regionali Campania 2020. I nomi dei candidati - -