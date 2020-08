Regionali, Bonaccini: “Mancate alleanze PD-M5S? Dovevano pensarci prima ma 5Stelle decidano da che parte stare” (Di sabato 22 agosto 2020) Con il deposito delle liste elettorali sfuma l’ipotesi di alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in tutte le prossime elezioni Regionali, così come auspicato anche recentemente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ . Per il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, interpellato sul punto al Meeting di Rimini: “L’obiettivo era giusto ma ci si doveva certamente pensare prima e non a ridosso delle elezioni, anche se – aggiunge – le alleanze fatte solo per battere l’avversario non servono a niente. Le alleanze si devono fare non contro qualcuno ma per qualcosa”. Poi il presidente Bonaccini parla delle scorse elezioni che lo hanno rieletto: ... Leggi su ilfattoquotidiano

