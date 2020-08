Razzismo al ristorante, il presidio dell'Anpi: 'Il fascismo non è un'opionione, è un crimine' (Di sabato 22 agosto 2020) Domenica 23 agosot, dalle 19 in Viale Porto Palos 78 a Viserbella, l'Anpi promuove un presidio in cui parteciperanno diverse realtà locali per condannare i fatti avevnuti, secondo quanto denunciato da ... Leggi su riminitoday

Brigatafolgore : Anpi..basta,non se ne può più. Avete rotto per scatole,e sono stato gentile. Vedete scheletri dappertutto. Razzism… - SoniaSold : RT @catlatorre: Il ristorante di Rimini accusato di razzismo si giustifica dicendo 'non è vero, noi accettiamo tutti, anche i cani'. Se vo… - andydocrm : RT @catlatorre: Il ristorante di Rimini accusato di razzismo si giustifica dicendo 'non è vero, noi accettiamo tutti, anche i cani'. Se vo… - frabariol : RT @catlatorre: Il ristorante di Rimini accusato di razzismo si giustifica dicendo 'non è vero, noi accettiamo tutti, anche i cani'. Se vo… - massimobaldo55 : Io da riminese boicottero'il ristorante tana Marina di viserbella...colpevole di episodio di razzismo..invito tutti a farlo.. -