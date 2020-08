Rassegne, un premio intitolato a Lucia Bosè tra le novità del Festival del cinema spagnolo (Di sabato 22 agosto 2020) Nei Quartieri Spagnoli di Napoli si terra’ dal 26 al 30 agosto la seconda edizione del Festival del cinema spagnolo. Dopo il bilancio positivo della passata stagione, sottoliea una nota, la Corte dell’Arte della Fondazione FOQUS – Quartieri Spagnoli Onlus “sara’ palcoscenico di una selezione di film di qualita’ dell’ultimo cinema spagnolo e latinoamericano, in versione originale sottotitolata in italiano, con pellicole inedite ed anteprime nazionali, in un cortile cinquecentesco trasformato in una piazza artistico-culturale”. Tra le novita’ di quest’anno, il premio “Lucia Bose'”, che sara’ assegnato da una giuria popolare di tre citta’ italiane: Roma, Napoli e Messina. Gli spettatori di ... Leggi su ildenaro

longatosimone : RT @comunevenezia: #Eventi #Cinema ??? | Proseguono le proiezioni con le rassegne cinematografiche di @cultve ??A Marghera, in piazza Merc… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Eventi #Cinema ??? | Proseguono le proiezioni con le rassegne cinematografiche di @cultve ??A Marghera, in piazza Merc… - cultve : RT @comunevenezia: #Eventi #Cinema ??? | Proseguono le proiezioni con le rassegne cinematografiche di @cultve ??A Marghera, in piazza Merc… - anitanataly : RT @comunevenezia: #Eventi #Cinema ??? | Proseguono le proiezioni con le rassegne cinematografiche di @cultve ??A Marghera, in piazza Merc… - comunevenezia : #Eventi #Cinema ??? | Proseguono le proiezioni con le rassegne cinematografiche di @cultve ??A Marghera, in piazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegne premio Rassegne, un premio intitolato a Lucia Bosè tra le novità del Festival del cinema spagnolo Il Denaro Marina di Camerota, tutto pronto per il 24esimo Meeting del Mare

Torna anche quest’anno a Marina di Camerota dal 22 al 24 agosto 2020 il "Meeting del Mare", festival ideato e diretto da don Gianni Citro. “Diversità” è il tema di questa 24esima edizione, che proporr ...

Rassegne, un premio intitolato a Lucia Bosè tra le novità del Festival del cinema spagnolo

Nei Quartieri Spagnoli di Napoli si terra' dal 26 al 30 agosto la seconda edizione del Festival del cinema spagnolo. Dopo il bilancio ...

Torna anche quest’anno a Marina di Camerota dal 22 al 24 agosto 2020 il "Meeting del Mare", festival ideato e diretto da don Gianni Citro. “Diversità” è il tema di questa 24esima edizione, che proporr ...Nei Quartieri Spagnoli di Napoli si terra' dal 26 al 30 agosto la seconda edizione del Festival del cinema spagnolo. Dopo il bilancio ...