Rassegne, Erri De Luca a Giffoni dedica il premio alla famiglia di Regeni (Di sabato 22 agosto 2020) Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell’Università di Cambridge rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. De Luca è infatti sempre stato in prima linea per difendere i diritti: il suo pamphlet, La parola contraria, nel quale ha sostenuto la libertà di espressione, scritto in seguito al caso giudiziario che lo ha visto coinvolto per le sue dichiarazioni sulla lotta No Tav in Val di Susa, è stato supportato da un ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Rassegne Erri Rassegne, Erri De Luca a Giffoni dedica il premio alla famiglia di Regeni Il Denaro Rassegne, Erri De Luca a Giffoni dedica il premio alla famiglia di Regeni

Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, ...

Luna di Sabbia, domenica l'incontro con lo scrittore e regista Cosimo Damiano Damato

Domenica 23 agosto, ore 19.00, nello spazio antistante alla Libreria Luna di Sabbia, via Mario Pagano, 193, nell’ambito della rassegna letteraria “Una luna piena di libri” per Trani t’incanta-estate 2 ...

Ospite della 50esima edizione del Giffoni Film Festival, Erri De Luca ha voluto dedicare il premio Giffoni 50 alla famiglia di Giulio Regeni, ...Domenica 23 agosto, ore 19.00, nello spazio antistante alla Libreria Luna di Sabbia, via Mario Pagano, 193, nell’ambito della rassegna letteraria “Una luna piena di libri” per Trani t’incanta-estate 2 ...