Rassegna stampa 22 agosto: la quota dei contagi sfiora le mille unità (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Torna prepotentemente a fare paura il coronavirus con un numero di contagi che sfiora le mille unità. Sotto osservazione i vacanzieri di ritorno. Ma l’attenzione è alta anche in vista dell’anno scolastico che sta per ripartire. Stilate tutte le linee guida che dovranno essere seguite se si dovesse verificare un caso di positività negli istituti. Infine spazio al calcio con la sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League per mano del Siviglia. Conte strappa, futuro lontano dalla panchina nerazzurra. See image gallery at anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 22 agosto: la quota dei contagi sfiora le mille unità ... Leggi su anteprima24

