Rakitic celebra la vittoria del Siviglia… tuffandosi in piscina! – VIDEO

Ivan Rakitic ha celebrato la vittoria del Siviglia in Europa League tuffandosi in piscina – VIDEO

Ivan Rakitic, ex giocatore del Siviglia, ha celebrato la vittoria dell'Europa League da parte del club spagnolo con un tuffo in piscina. «Il Siviglia ha fatto la storia sta facendo qualcosa di irripetibile. Vincere la sesta Europa League in così pochi anni è impressionanti. Soprattutto alla luce di ciò che questa coppa significa per i tifosi del Siviglia ed è per questo che sono così felice. Godiamoci tutti il momento. È un momento speciale per far sapere a tutto il mondo che il grande Siviglia ha vinto un'altra coppa».

