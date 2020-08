Rai - Milik bloccato: aspetta la Juve che deve prima vendere e non apre alla Roma (Di sabato 22 agosto 2020) Non si sblocca la situazione legata ad Arek Milik. La Juventus è interessata ad uno tra il polacco e Dzeko ma - riferisce il giornalista Rai Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli - deve prima vendere per questioni economiche. Leggi su tuttonapoli

