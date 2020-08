Ragazzo di 16 anni muore dopo essere stato punto da un pesce velenoso (Di sabato 22 agosto 2020) Stava facendo snorkeling, e per lui non c’è più stato niente da fare. A causa del morso di un pesce velenoso il Ragazzo ha perso la vita. La drammatica tragedia è avvenuta in Spagna. Un Ragazzo di soltanto 16 anni è deceduto all’improvviso a causa della puntura di un pesce velenoso durante l’attività di snorkeling. … Leggi su viagginews

rtl1025 : ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato p… - fanpage : In breve le sue condizioni si sono aggravate, ora il 17enne si trova nel reparto di terapia intensiva - NicolaPorro : Vi invito a leggere questa bella lettera ricevuta da un ragazzo di vent'anni che ha voluto condividere con noi il s… - personastanca : RT @cinismoemiele: #nastyisoverparty Questa è la storia di Nasty. Nasty è la sorella di Cinzia. Ha 18 anni e da poco ha conosciuto un ragaz… - notvenusbutmars : Niente, oggi ho fatto la lista dei nomi da bimb* che mi piacciono di più e non sono né incinta né in vena di esserl… -