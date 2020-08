Quattro omicidi confessati da Cesare Battisti ora l’ex Presidente Lula si dice pentito per l’asilo politico (Di sabato 22 agosto 2020) In un’intervista su Youtube, l’ex Presidente del Brasile Luis Inacio Lula da Silva ha chiesto scusa per aver concesso asilo politico a Cesare Battisti. Per il fratello dell’ex attivista dei Proletari Armati per il Comunismo, Lula vuole solo “salvarsi la pelle” Cesare Battisti, estradato in Italia nel gennaio 2019 e da allora rinchiuso nel carcere … L'articolo Quattro omicidi confessati da Cesare Battisti ora l’ex Presidente Lula si dice pentito per l’asilo politico proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Quattro omicidi Omicidi alla casa di riposo: reperti al setaccio per trovare la verità sulla morte di 8... Corriere Adriatico Omicidi alla casa di riposo: reperti al setaccio per trovare la verità sulla morte di 8 anziani

ASCOLI - Gli avvocati Tommaso Pietropaolo e Luca Filipponi, difensori di Leopoldo Wick, l’infermiere arrestato lo scorso 15 giugno con l’accusa di aver ucciso otto anziani ospiti della Rsa di Offida e ...

Dagli omicidi all’arresto

Cesare Battisti, classe 1954, originario di Cisterna di Latina, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati per il Comunismo), ha al suo attivo in Italia quattro condanne all’ergastolo per altrettanti omi ...

