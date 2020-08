Quali sono i segni che vivono peggio il rientro dalle vacanze (Di sabato 22 agosto 2020) Per molti questo weekend è l’ultimo prima del rientro al lavoro, un momento obiettivamente complicato per tutti, ma ci sono segni che lo vivono in maniera quasi traumatica. Non tanto perché non hanno voglia di immergersi nuovamente nell’atmosfera lavorativa dell’ufficio o dell’azienda ma perché lasciano dietro di sé delle emozioni nuove, legate a posti mai visti, a conoscenze recenti che dispiace lasciare, a un clima di serenità e relax che non si può riproporre facilmente una volta tornati a casa. La vacanza rappresenta un distacco dalle cose consuete, un momento di vero e proprio sogno, mentre la quotidianità è legata a preoccupazioni di tipo lavorativo, economico, a una routine a tratti noiosa e sfiancante. Vediamo, ... Leggi su giornal

enzomazza : Apri le discoteche per decreto e poi dai la colpa ai ragazzi che ci vanno. Sono quei ragazzi ai quali negli ultimi… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a #Cremona #Lecco #Sondrio. Dei 10 cas… - cicciopuz : RT @BausciaCafe: La gara a dare notizie in anteprima su quando sarà l’incontro, qual è la posizione di Conte, quale quella di Suning non fa… - DavideVerga2 : @MirellaColange1 @ZanVenom @ilfattoblog @fattoquotidiano Primo: non sono immigrati ma cittadini italiani. Secondo:… - minnyjeon_ : RT @hyunibabie: leggete perchè questo è matthew, questi sono i kard sono persone alle quali darei tutto il bene di questo mondo e vorrei da… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Sky Tg24 Oggi a Piacenza e provincia cinque nuovi casi, tutti asintomatici. In regione 80 contagi

Sono cinque i nuovi contagiati, tutti asintomatici, registrati nella giornata di oggi (sabato 22 agosto) a Piacenza e provincia. Il totale degli infetti dallo scoppio dell’epidemia, nel Piacentino, sa ...

Covid-19, Bonaccini: "No al blocco degli spostamenti tra Regioni"

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 22 agosto, bollettino ufficiale Sono 60 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, dei quali 4 provenienti dall'estero o legati a casi di rientro, come com ...

Sono cinque i nuovi contagiati, tutti asintomatici, registrati nella giornata di oggi (sabato 22 agosto) a Piacenza e provincia. Il totale degli infetti dallo scoppio dell’epidemia, nel Piacentino, sa ...Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 22 agosto, bollettino ufficiale Sono 60 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, dei quali 4 provenienti dall'estero o legati a casi di rientro, come com ...