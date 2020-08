Qualcosa è cambiato: stasera su Rai Movie il film con Jack Nicholson ed Helen Hunt (Di sabato 22 agosto 2020) I premi Oscar Jack Nicholson ed Helen Hunt tornano in TV stasera su Rai Movie alle 21:20 con l'irresistibile commedia Qualcosa è cambiato. stasera su Rai Movie, alle 21:20, appuntamento con i premi Oscar Jack Nicholson ed Helen Hunt e con l'irresistibile commedia Qualcosa è cambiato, diretta nel 1997 da James L. Brooks. Il film, che ha vinto due premi Oscar nel 1998 proprio per l'interpretazione dei due attori protagonisti, racconta la storia di Melvin (Jack Nicholson), uno scrittore di romanzi rosa che soffre di disturbo ossessivo compulsivo e passa il ... Leggi su movieplayer

I premi Oscar Jack Nicholson ed Helen Hunt tornano in TV stasera su Rai Movie alle 21:20 con l'irresistibile commedia Qualcosa è cambiato. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 22/08/2020 Stasera su ...