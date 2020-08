QANON: LA PIÙ PERICOLOSA FONTE COMPLOTTISTA E NEGAZIONISTA DEL MONDO. (Di sabato 22 agosto 2020) Sicuramente avrete sentito parlare del movimento QANON, visto anche come una setta malvagia, capace di portare dalla sua parte un numero spaventoso di seguaci, inizialmente solo Americani, sostenitori di Trump, ora anche nel MONDO, principalmente in Italia. Ma chi sono i QANON? Qual'è il loro scopo?La maggior parte delle fake news americane, sono state create a tavolino appunto da QANON, molte di esse sono a favore di Trump, ellogiandolo a eroe americano. Si narra di una delle storie più famose dai gruppi che seguono questa organizzazione, la quale Trump starebbe combattendo una guerra segreta contro dei pedofili, che a loro volta sarebbero anche dei succhiatori di sangue dei suddetti bambini. QANON sostiene in pratica che queste persone, ruberebbero i bambini, picchiandoli ... Leggi su eyesbio

