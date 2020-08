Puglia: nell’emergenza corona virus spesi più di cento milioni di euro Autorità anticorruzione (Di sabato 22 agosto 2020) Di Francesco Santoro: La Regione Puglia ha sborsato complessivamente 105.923.442 euro per l’acquisto di forniture e l’erogazione di servizi sanitari durante la pandemia da Covid-19. A rivelarlo è un’indagine conoscitiva dell’Anac sugli affidamenti effettuati in regime emergenziale per fronteggiare il coronavirus. Stando ai dati dell’Autorità nazionale anticorruzione, la spesa maggiore è stata sostenuta da Lombardia (6,8% di quella nazionale nel complesso), Toscana (6,5%), Emilia-Romagna (6,1%), Campania (5,8), Piemonte (4,1%) e Veneto (3,2%), mentre la terra degli ulivi a si ferma all’1,8%, meno della Liguria (1,9%) e poco più del Lazio (1,7%). Quanto alla spesa pro-capite, che è stata «ottenuta dividendo la spesa complessiva ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia: nell'emergenza #coronavirus corona virus spesi più di cento milioni di euro, rapporto #Anac (immagine: fon… - SanSeveroNews : Il lavoro di tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid ha avuto la giusta ricompensa così come st… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia nell’emergenza Mattarella sulla Strage di Capaci: Falcone un esempio, mafia ignorò sua forza Corriere della Sera