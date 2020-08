Psg, Tuchel: «Sono esausto e felice. Siamo qui per vincere la finale» (Di sabato 22 agosto 2020) L’allenatore del Psg, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni: EMOZIONE – «Siamo qui per giocare la finale e vincerla. Ovviamente è la sfida più grande della mia carriera. E’ difficile descrivere le mie emozioni: Sono esausto e felice. Non faremo niente di speciale, perché la partita è già speciale». VERRATTI – «L’infortunio subito da Marco Veratti è stato un causato da un colpo, non si tratta ... Leggi su calcionews24

