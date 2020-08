Psg, Neymar: "Vogliamo la Champions per fare la storia" (Di sabato 22 agosto 2020) LISBONA, PORTOGALLO, - " Vincere la Champions League è speciale, lo so. Ma vincerla con il Paris Saint-Germain vorrebbe dire fare lo storia del club e questo è esattamente ciò per cui sono venuto a ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Psg Neymar Psg, Neymar a rischio squalifica: maglia scambiata con Halstenberg Il Mattino PSG-Bayern: Neymar e Mbappé per la storia VIDEO

Finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco: Mbappé e Neymar inseguono la storia.

SNAI – Champions League: brivido Psg nella prima finale, il Bayern Monaco è avanti a 2,05

(Milano, 21 agosto 2020) - I bavaresi sono favoriti nella sfida di Lisbona, guidati dai gol di Robert Lewandowski: nelle scommesse sul primo marcatore il polacco è a 4,50 - Per i francesi si fa avanti ...

