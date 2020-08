PSG, Mbappè: “La caviglia va meglio. Contro il Bayern tutto è possibile” (Di sabato 22 agosto 2020) Si avvicina la finale di Champions League, Kylian Mbappè parla in vista della storica gara per i parigini. Ecco le parole del fuoriclasse francese rilasciate a RMC Sport in vista della gara di domani.LE PAROLE DI MBAPPÈ caption id="attachment 1006045" align="alignnone" width="1024" Mbappè, Getty Images/captionSui recenti problemi fisici: "Ho avuto dei problemi alla caviglia, anche se adesso sto bene. Non ero sicuro di poter recuperare il ritmo partita in tempo per queste gare, invece ci sono riuscito".Sulla partita con il PSG: "Difficile fare pronostici, penso che sia una gara aperta a qualsiasi risultato" PSG, Mbappè: “La caviglia va meglio. Contro il Bayern tutto è possibile” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

CorSport : ? ?? #Bayern, #Flick: 'Abbiamo studiato bene il #Psg'. E #Kimmich sfida #Mbappé e #Neymar ?? - ItaSportPress : PSG, Mbappè: 'La caviglia va meglio. Contro il Bayern tutto è possibile' - - LionardoFronti : @Alessandrozarro @Federosa96 @MilanNewsit -> al DS del PSG che ha preso Mbappè e Neymar. Che poi la difesa con Brai… - sportli26181512 : Tuchel: 'Sono esausto e felice'. Mbappé: 'Ho scelto il Psg per vincere la Champions': Il tecnico dei francesi alla… - zazoomblog : PSG Mbappé: “Voglio scrivere la storia di questo club e del calcio francese” - #Mbappé: #“Voglio #scrivere #storia -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Mbappè Psg, Tuchel: "Mbappé in campo con l'Atalanta? Ci vorrebbe un miracolo" la Repubblica