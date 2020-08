Psg, la carica di Paredes: «Vogliamo portare la Champions League a casa» (Di sabato 22 agosto 2020) Il centrocampista del Psg, Leandro Paredes, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Champions contro il Bayern Monaco Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole: FINALE – «C’è tanta gente che è qui da tanti anni e non ha mai potuto giocare partite del genere. Speriamo di fare una grande finale per portare questo trofeo a casa. Arriviamo bene. Entrambe le squadre hanno una grande rosa e hanno fatto di tutto per arrivare a giocarsi la finale. Sappiamo che il Bayern Monaco è una squadra forte e vedremo sicuramente una grandissima finale». STELLE PSG ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Psg carica Psg, la carica di Paredes: «Vogliamo portare la Champions League a casa» Calcio News 24 Champions League, sorteggi prossima stagione: le fasce delle italiane

In una stagione anomala, mentre si deve concludere la Champions League di questa stagione, si pensa già alla prossima: le fasce delle italiane nel sorteggio Domani sera andrà in scena la finale di Cha ...

Serie A: Genoa, Parma, Spezia, via valzer panchine

Ricomincia il valzer delle panchine. Il culmine verrò raggiunto fra lunedì e martedì, quando ci sarà l'incontro fra la dirigenza dell'Inter e Antonio Conte e verrà deciso il futuro dell'allenatore, le ...

