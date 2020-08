PSG-Bayern Monaco, Tuchel: “Meritiamo di essere in finale, vi svelo cosa sarà importante” (Di sabato 22 agosto 2020) Il PSG è pronto per la sfida più importante della stagione.Sul campo dello stadio Da Luz domani andrà in scena la sfida tra il PSG e il Bayern Monaco, valida per la finale di Champions League: entrambi i club sognano di coronare il loro bellissimo percorso con la vittoria del trofeo più importante sul panorama calcistico europeo.Durante la conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, ha analizzato così alcune dinamiche legate alla gara di domani:"Abbiamo sempre rispettato il nostro avversario. È necessario dare informazioni, dettagli, soluzioni offensive e difensive alla mia squadra. E a volte adattarmi. Sarà lo stesso contro il Bayern. Sarà molto difficile, sappiamo che il ... Leggi su mediagol

