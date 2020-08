PSG-Bayern Monaco, Paredes: “Ricevuti tanti messaggi dall’Italia. Sabatini mi diceva sempre…” (Di sabato 22 agosto 2020) Leandro Paredes pronto per la finale di Champions League.Domani sera andrà finalmente in scena la finale dell'edizione 2019/2020 di Champions League: il PSG e il Bayern Monaco si affronteranno sul campo dello stadio Da Luz per tentare di conquistare il trofeo più ambito di tutto il palcoscenico europeo.Alla vigilia del match il centrocampista del club parigini, Leandro Paredes, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua voglia di battere i bavaresi e conquistare la Champions League. Queste le sue dichiarazioni:"Sono stato fortunato a raggiungere la finale di Champions in due sole stagioni qua, tanti compagni hanno aspettato molto più tempo. Arriviamo bene a questo appuntamento, sappiamo che il Bayern ... Leggi su mediagol

SkySport : Psg-Bayern, cosa c'è da sapere sulla finale ? ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE #PsgBayern Domani alle 21:00 Su Sky Spor… - DiMarzio : #Orsato sarà il settimo italiano ad arbitrare una finale di #ChampionsLeague - tixinhadois : Eu quero é PSG vs BAYERN!! Dale dale dale - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Psg Bayern Monaco Sky o Mediaset? Dove vederla: Psg Bayern Monaco Sky o Mediaset? È tem… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere PSG Bayern Monaco tv streaming: canale e telecronisti: Dove vedere PSG Baye… -