PSG-Bayern Monaco domani su Canale 5 in chiaro? Orario e canale diretta (Di sabato 22 agosto 2020) Sarà PSG-Bayern Monaco la finale a decretare la formazione che alzerà la Champions League 2019/2020. domani, domenica 23 agosto, le due squadre si sfideranno a Lisbona per contendersi la Coppa dalle grandi orecchie. I francesi sono reduci dalla vittoria netta, anche sul piano del gioco, contro il Lipsia: Di Maria, Neymar e Mbappé i calciatori che hanno trascinato la squadra di Tuchel allo storico traguardo. I tedeschi, invece, possono contare sulla potenza di un attacco che insiste su Lewandowski e Gnabry, un tandem capace di battere ogni record di marcature in Coppa. Il match tra i francesi e i tedeschi comincerà alle ore 21:00 e non verrà trasmesso in diretta esclusiva solo sui canali Sky Sport, dato che è prevista la diretta in chiaro anche ... Leggi su sportface

DiMarzio : #Orsato sarà il settimo italiano ad arbitrare una finale di #ChampionsLeague - tixinhadois : Eu quero é PSG vs BAYERN!! Dale dale dale - sportface2016 : #ChampionsLeague #PSGBayern su Canale 5 in chiaro? Orario e canale diretta, la programmazione della finale di Lis… - emamarro : RT @la_patrizia_: Domani sera penso vinca il Bayern...ma sono così gobba che se vince il PSG di Icardi forse ci si diverte di più. Magari c… - gustatore : @Zzobu1 Si, infatti il Siviglia è in prima fascia, ma anche la vincitrice della Champions ci va e PSG e Bayern sono… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Bayern Champions League, la finale: Bayern Monaco sul tetto d’Europa

Su Sisal Matchpoint i quotisti 'vedono' la vittoria del Bayern Monaco in Champions League, staccato di poco il Psg. Nonostante le tante sorprese ed eliminazione eclatanti di questa anomala edizione de ...

Fine di una storia d’amore o la favola continuerà? Ora il destino di Thiago Silva è appeso alla finale di Champions

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina parla anche del possibile futuro di Thiago Silva, obiettivo di mercato anche della Fiorentina. La decisione del centrale brasiliano sarà svelata solo dopo ...

Su Sisal Matchpoint i quotisti 'vedono' la vittoria del Bayern Monaco in Champions League, staccato di poco il Psg. Nonostante le tante sorprese ed eliminazione eclatanti di questa anomala edizione de ...La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina parla anche del possibile futuro di Thiago Silva, obiettivo di mercato anche della Fiorentina. La decisione del centrale brasiliano sarà svelata solo dopo ...