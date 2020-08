PS5 riuscirà a identificare gli utenti attraverso i sensori del DualSense? Spunta online un nuovo brevetto (Di sabato 22 agosto 2020) Sony Interactive Entertainment ha sempre avuto un occhio di riguardo verso le misure di sicurezza, specialmente dopo la colossale fuga di dati del PlayStation Network di qualche anno fa. Forse è per questo motivo che, con l'arrivo della console di nuova generazione PlayStation 5, si sente obbligata a fare "qualcosa in più" rispetto al solito.Stando ad un recente brevetto registrato pochi giorni fa, pare che Sony voglia integrare nel suo nuovo hardware un sistema che renda più semplice ed immediato il login su PlayStation 5, oltre ad aumentarne drasticamente la sicurezza. Questo, grazie al controller DualSense e ai suoi speciali sensori.Facciamo un esempio: un giocatore Sony si trova a casa di un amico, anch'esso proprietario di una console Sony, e decide di entrare con il proprio account, per aver ... Leggi su eurogamer

