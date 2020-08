Programmi TV di stasera, sabato 22 agosto 2020. Su Rai1 «Una Storia da Cantare» omaggia Mina (Di sabato 22 agosto 2020) Mina Rai1, ore 21.35: Una Storia da Cantare - Replica Rai1 ripropone la puntata di Una Storia da Cantare dedicata a Mina. Insieme a Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, si potranno riascoltare le sue più belle canzoni, dall’iconica “Tintarella di luna” del 1960, passando per “Grande grande grande”, “Un anno d’amore”, “E se domani”, “Città vuota”, “Sono come tu mi vuoi”, fino alla recente “Luna diamante”, scritta per lei da Ivano Fossati. Ad affiancare gli interpreti, ancora una volta la grande band diretta da Maurizio Filardo. Non mancheranno inoltre aneddoti, curiosità, filmati e testimonianze di tanti ospiti, amici e colleghi, per ... Leggi su davidemaggio

AndreaAAmato : Stasera in Tv: I programmi di lunedì 24 agosto 2020 - tvzoomitalia : Stasera in Tv: I programmi di lunedì 24 agosto 2020 - SUH0LYX : Programmi di stasera: -Un pò spammo i Got7 -Un po streammo Thanxx -Un pò spammo i Got7 -Un po streammo Thanxx Così… - zazoomblog : Stasera in tv film e programmi in chiaro: in onda oggi 23 agosto 2020 - #Stasera #programmi #chiaro: #agosto - chyyara : programmi per stasera / stanotte = ???? piangere ???? -