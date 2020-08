Prodotto surgelato con pezzi di vetro: disposto il ritiro [INFO e DETTAGLI] (Di sabato 22 agosto 2020) Nuovo richiamo alimentare stavolta si tratta di un Prodotto surgelato molto noto. Migros ritira dalla vendita l’Happy Hour M-Classic Rösti-Balls con il numero di articolo 160178700000, da consumare preferibilmente entro il 07.2021, 09.2021 e 10.2021. Il Prodotto, può contenere piccoli pezzi di vetro rosso, precisa un comunicato del DETTAGLIante. Migros consiglia ai clienti di non consumare il Prodotto e di riportarlo in negozio per essere rimborsati. L'articolo Prodotto surgelato con pezzi di vetro: disposto il ritiro INFO e DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ivadlc_ : @Alex7008364715 Li ho comprati ad un forno dove c’era tanta fila. Generalmente dove c’è gente il prodotto è buono e… - Alex7008364715 : @ivadlc_ Della serie ' non ho mai mangiato un prodotto fresco' Mancanza di capacità di saper discernere un prodotto fresco da uno surgelato. -

Ultime Notizie dalla rete : Prodotto surgelato Attenzione, pericolo salmonella in prodotto surgelato Yeslife Economy news della settimana: la borsa Hermes, l’esenzione Imu e le pensioni Inps

Questa settimana ha fatto scalpore il prezzo della presunta borsa Hermes portata in giro dalla compagna del premier Conte, Olivia Paladino: 80mila euro, ma la borsa non era quella. Preoccupa i lettori ...

Usa-Ue: accordo su riduzione tariffe doganali su export alcuni prodotti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ago - Stati Uniti e Unione europea hanno concordato un pacchetto di riduzione delle tariffe doganali, con l'obiettivo di incrementare l'accesso al mercato a ...

Questa settimana ha fatto scalpore il prezzo della presunta borsa Hermes portata in giro dalla compagna del premier Conte, Olivia Paladino: 80mila euro, ma la borsa non era quella. Preoccupa i lettori ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ago - Stati Uniti e Unione europea hanno concordato un pacchetto di riduzione delle tariffe doganali, con l'obiettivo di incrementare l'accesso al mercato a ...