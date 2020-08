Primo trapianto di utero in Italia: la donatrice era cerebralmente morta (Di sabato 22 agosto 2020) A Catania è stato eseguito il Primo trapianto di utero d’Italia. la donatrice era una donna cerebralmente morta. Oltre all’Italia, in Europa, solo la Svezia effettua questo tipo di intervento. Un passo importante per la sanità del nostro Paese: è stato eseguito il Primo trapianto di utero d’Italia. L’operazione è stata effettuata al Centro Trapianti … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

