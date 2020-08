"Primo premier donna d'Italia?". La Meloni conquista l'Inghilterra: citano Libero e lei vola (Di sabato 22 agosto 2020) Di Giorgia Meloni si sono accorti anche in Inghilterra. E si domandano: "Può diventare la prima premier donna d'Italia?". A porsi il quesito è il sito dello storico The Spectator, che riflette sui rapporti nel centrodestra e cita l'intervista che la leader di Fratelli d'Italia a Pietro Senaldi per Libero. "Dopo una breve infatuazione, gli elettori sono hanno iniziato a diffidare del machismo di Matteo Salvini - recita l'articolo dello Spectator - e si sono avvicinati allo stile più discreto della Meloni". "Come molti leader del centrodestra nel mondo - si sottolinea - la Meloni si propone come una sfidante dell'establishment liberale Italiano e spesso si scontra con il supposto elitarismo ... Leggi su liberoquotidiano

Antonio98854326 : Lega Salvini Premier primo partito in Italia e in Europa Lega Salvini premier un partito per tutti guarda avanti g… - c_cantore : Curiosità num2: Conte al primo anno ha sempre vinto: Arezzo e Bari promozione, Juve scudetto, Chelsea Premier. Inter? 0 tituli. #dna - FabrizioGuerrin : @kingdeltrigg Ma perché il campionato italiano n generale è più povero di quello inglese....secondo te la Juve, che… - QdSit : Dura 'lettera aperta' del primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, che parla di 'assordante silenzio', mentre q… - Fprime86 : RT @sportnotizie24: Premier League 2020-2021: ufficializzato il calendario, il programma della 1a giornata -