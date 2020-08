Prima il lavoro sporco, poi il blitz: Senaldi, Conte e le elezioni rinviate: tutto già scritto? (Di sabato 22 agosto 2020) Il governo si presenta all'esame di riparazione di settembre senza aver fatto i compiti. I ministri sono in vacanza, più salgono i numeri dei contagi e meno si sa cosa essi stiano facendo e cosa abbiano escogitato per far ripartire il Paese in sicurezza. Probabilmente nulla, perché il regno di Conte si fonda sull'incertezza e sulla paura, alimentate dalla voluta vaghezza e mancanza di programmazione, con tanti saluti alle raccomandazioni di Draghi, che i giallorossi hanno applaudito per archiviarlo meglio. Ogni giorno l'esecutivo aumenta l'allerta epidemia, senza però mai dire quante persone sono in ospedale e rischiano di morire per il Covid. Anche qui, probabilmente molto poche, perché, come ci disse lo scienziato Remuzzi tre settimane fa, il virus si trasmette più facilmente ma fa meno male. Malgrado il governo cerchi di ... Leggi su liberoquotidiano

SkySport : Juventus, Demiral già al lavoro prima del raduno: vuole convincere Pirlo - TNannicini : Prima di parlare di alleanze, mettiamo in campo un’idea di lavoro e cancelliamo i decreti Salvini. Tra appiattirsi… - CarloCalenda : E' esattamente così. Ma Paul il punto è che siamo un paese di anime morte. Quando anche gli intellettuali si metton… - __bubbletae___ : RT @imasunshish: prima di andare a dormire vorrei dire una cosa: sono davvero infinitamente orgogliosa di noi. a questo giro, il fandom Ita… - valie_gi : Oggi in lutto a lavoro in onore della mia capa che è interista. E con lutto intendo che prima di timbrare passo all… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima lavoro Juventus, Demiral già al lavoro prima del raduno: vuole convincere Pirlo Sky Sport Calcio, Albenga. Stamane il primo test in famiglia, appuntamento al Riva alle 10:30

La prima settimana di lavoro agli ordini di mister Alessandro Grandoni si andrà a concludere con un test interno tra i giocatori dell'Albenga. L'occasione sarà utile per iniziare a vedere la prima ...

Via alla nuova stagione

Il nuovo Empoli è pronto a partire. Il primo atto della stagione ufficiale avverrà nella giornata di lunedì, quando termineranno ufficialmente le vacanze dei giocatori. Un periodo strano di un anno st ...

La prima settimana di lavoro agli ordini di mister Alessandro Grandoni si andrà a concludere con un test interno tra i giocatori dell'Albenga. L'occasione sarà utile per iniziare a vedere la prima ...Il nuovo Empoli è pronto a partire. Il primo atto della stagione ufficiale avverrà nella giornata di lunedì, quando termineranno ufficialmente le vacanze dei giocatori. Un periodo strano di un anno st ...