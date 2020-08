Previsioni Meteo per fine Agosto: confermato il pesante peggioramento ammazza-Estate (Di sabato 22 agosto 2020) Previsioni Meteo – Il trend verso una nuova crisi barica sul finire del mese, continua a essere confermato dagli aggiornamenti modellistici. È da qualche giorno, oramai, che sulla coda delle corse simulative la circolazione, un po’ di tutti i centri di calcolo, viene proposto un ennesimo cavo depressionario nordatlantico alla volta di gran parte del Centro Nord Europa, ma efficacemente penetrante anche su buona parte del Mediterraneo centrale o meglio centro-occidentale. Il tipo di affondo previsto, benché trasversale sul continente, quindi con matrice scandinava, ma con asse orientato non in senso meridiano, piuttosto verso Ovest, verso il Golfo di biscaglia e le Baleari, si proporrebbe abbastanza sostanzioso nella struttura. Il nucleo instabile principale alle medie quote, potrebbe raggiungere, ... Leggi su meteoweb.eu

I modelli matematici di previsione sembrano aver imboccato la strada giusta ma si sa, quando si ha a che fare con proiezioni meteo climatiche a lungo termine bisogna prendere in considerazione – ovvia ...

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che dalla prossima settimana il caldo africano verrà scacciato a suon di temporali anche al Centro Sud. Dopo la giornata di lunedì, in cui gli acquazzoni continuerann ...

I modelli matematici di previsione sembrano aver imboccato la strada giusta ma si sa, quando si ha a che fare con proiezioni meteo climatiche a lungo termine bisogna prendere in considerazione – ovvia ...