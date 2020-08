Previsioni Meteo, allarme maltempo tra Domenica 23 e Lunedì 24 Agosto: picchi di 150mm di pioggia, temporali violentissimi [MAPPE] (Di sabato 22 agosto 2020) Previsioni Meteo – Sul Nord Italia, il tempo è destinato a cambiare in maniera significativa nel corso del fine settimana e ancora in parte per l’inizio settimana prossimo. I modelli matematici, oramai a pochissime ore, continuano a computare il progressivo affondo di un cavo depressionario atlantico verso principalmente l’Europa centrale, ma con buona efficacia anche verso i settori più settentrionali del nostro bacino e settentrionali dell’Italia. Un’anteprima di cambiamento è già in atto in queste ore, in particolare sui settori alpini più settentrionali, dove sono arrivati rovesci e temporali diffusi e forti sull’alta Lombardia, Sondriese, alto Comasco, alto Lecchese, Alpi di confine altoatesine e poi, più tardi, verso il ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Previsioni meteo, il caldo ha le ore contate. Ma attenti a temporali e grandine: ecco dove - paoloangeloRF : Previsioni meteo, il caldo ha le ore contate. Ma attenti a temporali e grandine: ecco dove - ARPAFVG : Le nostre previsioni @ARPAFVG #Osmer #meteo.fvg per il fine settimana - BroloMeteoIT : Domenica gli annuvolamenti serali daranno il via al calo termico atteso nella prossima settimana. Leggete le nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: DOMENICA ESAGERATA, tra CALDO AFOSO e l'arrivo di IMPROVVISI TEMPORALI e GRANDINE. Le PREVISIONI iLMeteo.it Moto3, risultati FP3 GP Stiria 2020: Arbolino fulmine ma penalizzato, il miglior tempo passa a Garcia su Fernandez

La Moto3, come spesso accade, vive emozioni durante e dopo le proprie sessioni. La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria, sesto appuntamento del Mondiale 2020 per esempio, ha mes ...

La California brucia ancora, ordine di evacuazione per 100mila persone

Le fiamme continuano a devastare la California, dove le autorità hanno emesso un ordine di evacuazione per 100mila persone. Vigili del fuoco e velivoli anti-incendio stanno arrivando da diverse aree d ...

La Moto3, come spesso accade, vive emozioni durante e dopo le proprie sessioni. La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Stiria, sesto appuntamento del Mondiale 2020 per esempio, ha mes ...Le fiamme continuano a devastare la California, dove le autorità hanno emesso un ordine di evacuazione per 100mila persone. Vigili del fuoco e velivoli anti-incendio stanno arrivando da diverse aree d ...