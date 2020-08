Presidenza UDC: è il giorno di Chiesa, ma c'è ancora Heer (Di sabato 22 agosto 2020) Il consigliere nazionale zurighese non ha ritirato la propria candidatura e verrebbe sostenuto dalla propria sezione. Leggi su media.tio.ch

LUGANO / BRUGG - Con mascherina e guanti in ossequio alle misure anti coronavirus, i delegati dell'UDC eleggono oggi a Brugg (AG) il loro nuovo presidente. Il prescelto è il consigliere agli Stati tic ...