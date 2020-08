Pres. Spezia: "Luperto? Il Napoli ha tanti elementi che per noi sarebbero fondamentali..." (Di sabato 22 agosto 2020) Stefano Chisoli, Presidente dello Spezia Calcio, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli:"Siamo molto felici ed orgogliosi di aver ottenuto questa storica promozione nella massima serie e stiamo già lavorando per ... Leggi su tuttonapoli

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia Calcio, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo molto felici ed orgogliosi di aver ottenuto questa storica promozione nella massima serie e s ...Lo Spezia di Angelozzi ha centrato il traguardo della Serie A. Un obiettivo eccezionale che ha mandato in festa la piazza ligure. E poi il merito è di Italiano: avevamo fiducia in lui, ma non pensavo ...