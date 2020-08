Premier League, l’Arsenal annuncia… il suo Salah (Di sabato 22 agosto 2020) In Premier League anche l'Arsenal avrà il suo Salah. Non Mohamed, centravanti del Liverpool ed ex anche della Roma, ma Eddine Oulad M'Hand, 17enne trequartista prelevato a parametro zero dal Feyenoord.Arsenal: ecco Salahcaption id="attachment 1010621" align="alignnone" width="426" Arsenal Salah (twitter Arsenal)/captionCome si legge dal sito ufficiale dell'Arsenal e dai canali anche social, i Gunners hanno comunicato l'arrivo a Londra di Eddine Oulad M'Hand conosciuto come Salah. Il ragazzo ha firmato un contratto professionistico e sarà aggregato alle formazioni giovanili degli inglesi. Spetterà a lui e a mister Arteta capire se il ragazzo di 17 anni avrà le capacità per diventare come il suo (quasi) omonimo del Liverpool. In casa Arsenal, ovviamente, ... Leggi su itasportpress

