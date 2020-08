Ponte 98, parla il presidente Fusco: “Squadra competitiva ma ci saranno altri colpi” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Ormai manca poco per chiudere la rosa dell’Asd Ponte ‘98 che militerà nel campionato di Promozione 2020/2021. Tante le conferme, diversi i nuovi arrivi e si stanno per concludere altri colpi di calcio mercato. “Quest’anno – dichiara Marco Fusco, presidente del Ponte ‘98 – sarà un campionato particolare con la presenza di sei squadre sannite, oltre il Ponte, alle quali rivolgiamo un in bocca al lupo. Sicuramente un bel campionato di livello! Non solo la prima squadra, ma stiamo per iniziare gli stage di selezione per juniores e under prima squadra: il 26 agosto alle ore 16.00 al ‘Mellusi’ di Benevento inizieremo. Nei prossimi giorni ci sarà il ... Leggi su anteprima24

TgrRai : RT @TgrCalabria: Il dibattito sul ponte dello Stretto. Parla l’ingegnere che ha ideato il progetto alternativo per la realizzazione di un t… - firmina55 : @ImolaOggi PONTE MORANDI 42 MORTI, ANCORA PARLA. - TgrCalabria : Il dibattito sul ponte dello Stretto. Parla l’ingegnere che ha ideato il progetto alternativo per la realizzazione… - passaggicultura : Il @Corriere parla di noi! Nel giornale di ieri ha trovato spazio la rassegna ???????????? ???????????????????????? dedicata agli aut… - FabioBenedett18 : @sabrimaggioni Chi parla di risparmio? I soldi ci sono, il problema è come si spendono. Ora c'è l'abboffata di mili… -