Polizia Locale, controlli anti-covid: scattano le prime sanzioni per mancato uso mascherine in orario serale (Di sabato 22 agosto 2020) Cronaca di Roma – Prosegue l’impegno della Polizia Locale per far rispettare le normative anti-covid, con particolare attenzione alle località maggiormente affollate e dove, nel corso dei controlli effettuati nelle scorse settimane, gli agenti avevano riscontrato comportamenti poco responsabili, che avevano portato ad interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza anche tramite l’isolamento di alcune piazze per evitare il fenomeno degli assembramenti. Nel corso delle verifiche potenziate per il fine settimana, sono scatte le prime sanzioni per inosservanza dell’ordinanza del Ministero della Salute sull’uso dei dispositivi di protezione dopo le ore 18.00. Il primo episodio si è verificato a Fontana di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Locale Rinforzi per la Polizia locale del Rubicone: in forza 32 agenti CesenaToday Zagarolo, trema la mala: sequestrate auto e ville per 11 milioni di euro

Si conclude con la confisca di oltre undici milioni di euro appartenenti a un nucleo familiare di origini calabresi, da decenni residenti tra Zagarolo e la periferia romana, l'operazione Dolce Vita av ...

Savignano: alcol alla guida, denuncia e sanzioni

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Prosegue l’attività di polizia stradale svolta dalla polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ...

