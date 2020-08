Polizia lo blocca per 6 minuti, la testa sull’asfalto a 100 gradi: muore a 28 anni (Di sabato 22 agosto 2020) Immagini raccapriccianti registrate dagli stessi agenti che hanno bloccato il ragazzo. Dopo una collutazione, la morte del giovane. «Gli erano addosso con tutto il loro peso, sull’asfalto rovente. Chi non avrebbe reagito. Stava lottando per la sua vita e ha perso». Le parole del fratello descrivono i sei minuti drammatici dopo la collutazione, e il tragico epilogo. Ramon Timothy Lopez, 28enne è morto in Arizona dopo essere stato fermato dalla Polizia che lo ha tenuto bloccato a terra contro l’asfalto rovente per sei minuti. Lo riferisce l’Independent. Il giovane era stato fermato a Phoenix dopo un tentativo di fuga dai poliziotti – contro cui avrebbe anche lanciato una bevanda apparentemente ... Leggi su chenews

Un 28enne è morto in Arizona dopo essere stato fermato dalla Polizia che lo ha tenuto bloccato a terra contro l'asfalto rovente per sei minuti. Ramon Timothy Lopez era stato fermato a Phoenix dopo un ...

