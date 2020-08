Polignano a Mare: impatto violento in acqua, ragazzo soccorso da 2 Incursori dell’Aeronautica Militare in vacanza (Di sabato 22 agosto 2020) Nella mattinata di ieri venerdì 21 agosto due militari di truppa, in servizio presso il 17° Stormo “Incursori” dell’Aeronautica Militare, che si trovavano in villeggiatura a Polignano a Mare (BA), sono prontamente intervenuti in soccorso di un ragazzo che a seguito di un tuffo da un alto costone ha impattato violentemente in acqua. I due militari, che hanno assistito alla scena e non vedendo riemergere il ragazzo, si sono immediatamente tuffati per aiutare il giovane e riportarlo poi sulla scogliera dove hanno prestato un primo intervento di soccorso. I militari hanno provveduto a stabilizzare il ragazzo ed in particolare si sono adoperati per immobilizzare una spalla del giovane ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Dal mare e dal cielo per salvare un ragazzino caduto da 15 metri d’altezza in una scogliera a Polignano a Mare (BA)… - Chartercatamara : RT @Chartercatamara: Ristorante Grotta Palazzese: Grotta Palazzese Restaurant, a unique place - Emanuel22062936 : RT @emergenzavvf: Dal mare e dal cielo per salvare un ragazzino caduto da 15 metri d’altezza in una scogliera a Polignano a Mare (BA): i #v… - siviwow : RT @eljefedelmare: La luce dell'alba illumina Polignano a Mare. Buongiorno! - antonel52837259 : RT @emergenzavvf: Dal mare e dal cielo per salvare un ragazzino caduto da 15 metri d’altezza in una scogliera a Polignano a Mare (BA): i #v… -

Ultime Notizie dalla rete : Polignano Mare Tuffo pericoloso dalla scogliera, salvataggio acrobatico a Polignano a Mare Maria Luisa Saponara Polignano a Mare, incursori Aeronautica Militare salvano giovane

Roma, 22 ago. (askanews) - Nella mattinata di ieri due militari di truppa, in servizio presso il 17° Stormo "Incursori" dell'Aeronautica Militare, che si trovavano in villeggiatura a Polignano a Mare ...

Puglia, le 10 spiagge più belle 2020: Salento e Gargano, la classifica

Puglia, le dieci spiagge più belle 2020: La Puglia è una terra di mare, di borghi unici al mondo e di sapori antichi. Conosciuta per le sue splendide coste, ben 800 km tra tra Mar Adriatico e Mar Ioni ...

Roma, 22 ago. (askanews) - Nella mattinata di ieri due militari di truppa, in servizio presso il 17° Stormo "Incursori" dell'Aeronautica Militare, che si trovavano in villeggiatura a Polignano a Mare ...Puglia, le dieci spiagge più belle 2020: La Puglia è una terra di mare, di borghi unici al mondo e di sapori antichi. Conosciuta per le sue splendide coste, ben 800 km tra tra Mar Adriatico e Mar Ioni ...