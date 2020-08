Pokemon Spada e Scudo: ecco i nuovi Pokémon gratuiti di questo weekend (Di sabato 22 agosto 2020) Pokemon Spada e Scudo vi offre per questo weekend la possibilità di scaricare gratis alcune creature pronte per il competitivo. ecco quali sono I giocatori di Pokemon Spada e Scudo potranno rimpinguare il proprio team competitivo con altri Pokemon gratuiti. The Pokémon Company ha annunciato che sarà reso disponibile un codice di download per un Porygon2 gratuito durante le finali della Pokémon Players Cup di questo fine settimana. L’evento inizierà alle ore 20:00 oggi, sabato 22 agosto. La creatura virtuale non sarà l’unica ad essere distribuita a breve. ecco il metodo per riscattare i nuovi ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Pokemon Spada e Scudo: ecco i nuovi Pokémon gratuiti di questo weekend #GameFreak #NintendoSwitch #PokémonScudo… - infoitscienza : Ecco il codice per riscattare Gastrodon competitivo su Pokémon Spada e Scudo - PokeMillennium : Datamine: la Teca Zygarde permetterà di cambiare la forma e l'abilità di Zygarde in Pokémon Spada e Scudo… - NintendOnTweet : Pokémon Spada e Scudo, Gastrodon competitivo disponibile per un solo giorno - NPlayerItalia : Pokémon Spada e Scudo: Gastrodon competitivo gratis solo per il weekend! -