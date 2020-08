PlayStation 5 è in piena campagna marketing, segnalate le prime e-mail promozionali (Di sabato 22 agosto 2020) In aggiunta alla recente pubblicità live-action di PlayStation 5, pubblicata giusto questa settimana, Sony ha iniziato a spedire a tutto il suo pubblico, la prima ondata di e-mail promozionali, dando così il via alla campagna marketing per la next-gen.Come potete vedere voi stessi, grazie all'utente di Reddit yxungl che per primo ha riportato la scoperta, la mail di Sony non rivela niente di nuovo su PlayStation 5, ma si limita a riassumere i punti chiave della console già di nostra conoscenza, come l'audio 3D, l'SSD e le capacità del controller DualSense.Con questo messaggio, Sony ha iniziato a promuovere la console a chi non ha seguito i reveal in diretta, segnando l'inizio del marketing per il pubblico generalista. ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PlayStation5 è in piena campagna marketing, segnalate le prime e-mail promozionali. -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation piena Cosa giocare su PlayStation d’estate? I titoli di PS Plus e PS Now di agosto Corriere della Sera Deathloop: il nuovo action PlayStation 5 dagli autori di Dishonored rimandato al 2021

Come un fulmine a ciel sereno, Deathloop è stato rimandato al 2021. Previsto inizialmente al lancio di PlayStation 5 attorno alla fine del 2020, l’action adventure dagli autori di Dishonored e Prey è ...

Dualshock cotti al forno per nasconderli al figlio

Sembra il titolo di una fake news in pieno stile Lercio, ma la sfortunata vicenda di cui ... decide di punire suo figlio nascondendo i DualShock della sua PlayStation 4. Il nostro papà modello, però, ...

Come un fulmine a ciel sereno, Deathloop è stato rimandato al 2021. Previsto inizialmente al lancio di PlayStation 5 attorno alla fine del 2020, l’action adventure dagli autori di Dishonored e Prey è ...Sembra il titolo di una fake news in pieno stile Lercio, ma la sfortunata vicenda di cui ... decide di punire suo figlio nascondendo i DualShock della sua PlayStation 4. Il nostro papà modello, però, ...