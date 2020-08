Più di mille nuovi casi di Covid, superata la soglia di metà maggio (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - È stata superata la soglia dei mille nuovi casi di coronavirus e il dati odierno - con 1.071 nuovo contagi - fa tornare l'Italia ai numeri di metà maggio. E questo mentre nel mondo si stanno per raggiungere 23 milioni di casi e si sono già superati 800 mila morti. Non si ferma la crescita della curva epidemica e il totale sale a 258.136. A far registrare più contagi sono Lazio (215, record di sempre), Lombardia (185) e Veneto (160). Solo la Valle d'Aosta registra zero nuovi casi. In calo invece i decessi, oggi 3 (contro i 9 di ieri), segnalati da Veneto (2) e Piemonte (1). Il totale delle vittime sale a 35.430. I guariti nelle 24 ore sono 243 (ieri 274), per un totale di 205.203. Nuovo ... Leggi su agi

