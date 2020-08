Pirlo chiama Nesta: “Vieni alla Juventus” (Di sabato 22 agosto 2020) Ancora due giorni e in casa Juventus prenderà il via l’era Pirlo con il raduno della squadra alla Continassa agli ordini dell’ex fantasista bresciano. L’allenatore bianconero, alla sua prima esperienza in panchina, vuole allestire uno staff tecnico all’altezza, e cosi, dopo l’arrivo di Tudor, avrebbe contattato anche Alessandro Nesta, suo ex compagno al Milan ed ora allenatore del Frosinone, offrendogli il ruolo di vice. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 Juventus: Igor Tudor entra nello staff di Pirlo L’ ex difensore laziale, fino a pochi giorni fa impegnato proprio con i ciociari nella finale playoff di Serie B contro lo Spezia, avrebbe preso tempo ma pare fortemente attratto da questa ... Leggi su sport.periodicodaily

