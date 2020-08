“Piangeva sempre”. Viviana Parisi, spunta il retroscena sul piccolo Gioele (Di sabato 22 agosto 2020) “Viviana aveva ritirato già prima del lockdown per il Covid il piccolo Gioele dall’asilo. Sembra perché il bambino piangesse sempre. Lei era molto legata a questo figlio. Forse troppo. Io l’ho vista pochi giorni prima di scomparire. Ed era molto provata, era stanca, non sorrideva, era assente. L’ho anche detto a mia moglie. Era diversa dal solito”. A parlare è Tiziano Pitale, un commerciante che ha lo Show-room vicino all’abitazione di Viviana Parisi e di Daniele Mondello a Venetico, piccolo centro del messinese, a 280 metri di altitudine. “La vedevo tutti i giorni, Viviana- racconta Tiziano – Era sempre attenta ad attraversare la strada, mai una parola fuori posto. Io non l’avevo mai vista ... Leggi su caffeinamagazine

