Piacenza, oltre ogni limite: poliziotti e carabinieri aggrediti dai giovani, le auto prese a bottigliate (Di sabato 22 agosto 2020) Erano una quindicina, i ragazzi. Stranieri e italiani, alcuni minorenni. Hanno aggredito violentemente a Piacenza gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Erano nei pressi del centro commerciale Farnesiana. Un carabiniere e un poliziotto hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per i traumi riportati. Tutto è partito da alcuni residenti che avevano chiamato le autorità per un assembramento di giovani. Piacenza, l’aggressione alle forze dell’ordine Alla richiesta di fornire i documenti, i ragazzi, forse sotto l’effetto di droga e alcol, hanno insultato e minacciato agenti e militari. Poi l’aggressione con spintoni. Gli agenti hanno caricato il giovane più violento su un’auto di servizio. E a quel punto gli amici ... Leggi su secoloditalia

