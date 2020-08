Perché la Chiesa sostiene il governo Conte se si calpestano i precetti “non negoziabili”? (Di sabato 22 agosto 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. In questi ultimi tempi su vari organi di informazione, anche di diverso orientamento culturale e politico è ricorrente la domanda, ancorché retorica, “perché la Chiesa, o almeno una parte di essa, abbia sostenuto fin dall’inizio, e continua a farlo, questo governo?”, meravigliandosi che ci siano “interi settori del mondo cattolico benedetti da uomini di fede celebri, autori di libri e articoli sui giornali, che i giallorossi li hanno sostenuti, voluti, incoraggiati” nonostante il continuo attacco ai cosiddetti “Principi non negoziabili”: dalla pillola abortiva a chilometro zero, come l’ha definita Francesco Storace, alla disastrosa e liberticida proposta di legge Zan /Scalfarotto, tanto per citare le ultime “conquiste di libertà”, ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : Rita Dalla Chiesa: 'Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì perché sapevate che era 'pulita'. E ora l'av… - SecolodItalia1 : Perché la Chiesa sostiene il governo Conte se si calpestano i precetti “non negoziabili”? - rosaroccaforte : RT @HuffPostItalia: Rita Dalla Chiesa: 'Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì perché sapevate che era 'pulita'. E ora l'avete… - MaxMiglietta2 : RT @robertu74: @Pontifex_it Parli come se lo conoscessi...perché se così fosse avrebbe avuto vergogna di cosa è diventata la chiesa..l’unic… - ilsovranista78 : Quando scoppia lo scandalo pedofilia nella Chiesa il mainstream masso/anticlericale si indigna a reti unificate; qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Chiesa Castelmagno, i funerali di Camilla tra palloncini e amiche cheerleaders: «Ora il cielo ha cinque stelle in... Corriere della Sera