Perché in Lazio c'è stato il record di positivi al Covid dall'inizio del lockdown (Di sabato 22 agosto 2020) Nella giornata del 22 agosto si attende una nuova impennata di casi, questa volta trainata dalla Regione Lazio. Oggi, infatti, si è registrato il record di contagi da coronavirus in Lazio dall'inizio della pandemia: nemmeno nel corso del lockdown c'erano stati 215 casi. Ma la motivazione è semplice e non deve essere ricollegata per forza a notizie allarmistiche. LEGGI ANCHE > Cosa c'è di positivo e cosa c'è di negativo nei casi di coronavirus del 22 agosto Coronavirus in Lazio, record di casi da inizio pandemia: 215 Il Lazio è il luogo di primo approdo di molti vacanzieri di rientro da diverse destinazioni, sia nazionali, sia internazionali. Dunque, l'attività di screening negli aeroporti e nei ...

