Pensione, il pagamento di settembre alle Poste dal 26 agosto: ecco il calendario (Di sabato 22 agosto 2020) Slitta di un giorno il pagamento delle pensioni di settembre . Lo prevede un'ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli che fissa per il 26 agosto e non per ... Leggi su gazzettadelsud

