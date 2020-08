Pellezzano, videosorveglianza stana un altro furbetto dei rifiuti (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe telecamere di videosorveglianza hanno stanato un’altra persona che ha illecitamente depositato dei sacchi di immondizia in un’area dove è posto apposito divieto di scarico rifiuti. È accaduto oggi a Pellezzano, in via Sabato de Vita a Pellezzano. In questa circostanza, a differenza di quelle precedenti, la persona identificata è un residente locale. Verrà raggiunto da apposita sanzione amministrativa nel rispetto della normativa vigente in materia di corretto conferimento della raccolta differenziata. L’episodio è stato stigmatizzato dal sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. “Come Amministrazione Comunale continueremo a tenere una linea dura nei confronti di coloro che non ... Leggi su anteprima24

Pellezzano videosorveglianza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pellezzano videosorveglianza